"Эвертон" нацелился на нападающего "Милана"

Форвард "Милана" Андре Силва может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Football Italia, в услугах футболиста заинтересован "Эвертон". "Милан" согласен продать португальца, если поступит предложение в размере не менее 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Силва недоволен своим положением в клубе.

Читайте также: "Эвертон" назвал свою цену на Промеса. | http://soccernews.ru