"Эвертон" нацелился на нападающего "Милана"

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"Эвертон" нацелился на нападающего "Милана"

Форвард "Милана" Андре Силва может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Football Italia, в услугах футболиста заинтересован "Эвертон". "Милан" согласен продать португальца, если поступит предложение в размере не менее 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Силва недоволен своим положением в клубе.

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