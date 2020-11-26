"Эвертон" нацелился на трех игроков "Тоттенхэма"

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"Эвертон" нацелился на трех игроков "Тоттенхэма"

Ливерпульский "Эвертон" рассматривает вариант с приобретением трех игроков лондонского "Тоттенхэма" в зимнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По сведениям издания, "Эвертон" проявляет интерес к полузащитникам Деле Алли и Харри Уинксу, а также вратарю Пауло Гассаниге, которые не имеют регулярной игровой практики.

В нынешнем сезоне 24-летний Алли провел за "Тоттенхэм" шесть матчей во всех турнирах и забил один гол. На счету 24-летнего Уинкса девять матчей без результативных действий. 28-летний Гассанига пока на поле не выходил.

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