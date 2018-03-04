"Эвертон" нацелился на Варди

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"Эвертон" нацелился на Варди

"Эвертон" хочет приобрести форварда "Лестера" Джейми Варди.

Как сообщает Sky Sports, 31-летний игрок стал главной трансферной целью "ирисок" на лето. Отметим, что клуб все еще ищет замену для Ромелу Лукаку, который перебрался в "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Варди провел 32 матча и забил 15 голов.

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