"Эвертон" нацелился на Вильяма Карвалью

Хавбек лиссабонского "Спортинга" Вильям Карвалью попал в сферу интересов "Эвертона", сообщает Eurosport.

По информации ресурса, наставник "ирисок" Рональд Куман настаивает на трансфере футболиста зимой, однако португальцы не планирует его отпускать, так как участвуют в еврокубках.

Сообщается, что "Эвертон" готов заплатить за Карвалью 35 миллионов евро.

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