"Эвертон" нацелился на вингера сборной России

"Эвертон" нацелился на вингера "Вильярреала" Дениса Черышева, информирует Marca.

По сведениям издания, "ириски" планируют воспользоваться тем, что 27-летний игрок не имеет поддержки со стороны главного тренера своей команды Хавьера Кальехи. Английский клуб планирует оформить трансфер россиянина до закрытия текущего трансферного окна.

В прошлом сезоне Черышев забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за "Вильярреал".

Напомним, "Эвертон" хочет купить защитника "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru