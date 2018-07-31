"Эвертон" нацелился на вингера сборной России

Теги эвертонвильярреалденис черышев

"Эвертон" нацелился на вингера сборной России"Эвертон" нацелился на вингера "Вильярреала" Дениса Черышева, информирует Marca.

По сведениям издания, "ириски" планируют воспользоваться тем, что 27-летний игрок не имеет поддержки со стороны главного тренера своей команды Хавьера Кальехи. Английский клуб планирует оформить трансфер россиянина до закрытия текущего трансферного окна.

В прошлом сезоне Черышев забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за "Вильярреал".

Напомним, "Эвертон" хочет купить защитника "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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