"Эвертон" нацелился на защитника "Лацио"

"Эвертон" стал очередным претендентом на защитника "Лацио" Стефана де Врея, сообщает Tribalfootball.

По информации ресурса, "ириски" намерены сделать предложение по трансферу голландского центрбека уже в январе.

Напомним, что 25-летним де Вреем также интересуются "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Ювентус", "Милан", "Интер" и "Ливерпуль". Его контракт с "Лацио" истекает летом 2018 года.

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