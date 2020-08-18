"Эвертон" нацелился на защитника "Ромы"

Теги эвертонромаалессандро флоренцитрансферы

"Эвертон" нацелился на защитника "Ромы"

Ливерпульский "Эвертон" проявляет интерес к защитнику римской "Ромы" Алессандро Флоренци, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 10-15 миллионов евро.

29-летний Флоренци является воспитанником "Ромы". За римский клуб он провел 280 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 32 результативные передачи. Во второй половине минувшего сезоне он играл за "Валенсию" на правах аренды. Его контракт с итальянским клубом действует  до лета 2023 года.

Не пропустите: "Эвертон" предложил 25 миллионов евро за хавбека "Наполи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Алексей Миранчук согласился перейти в "Аталанту"

Алексей Миранчук согласился перейти в "Аталанту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов