"Эвертон" нацелился на защитника "Ромы"

Ливерпульский "Эвертон" проявляет интерес к защитнику римской "Ромы" Алессандро Флоренци, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 10-15 миллионов евро.

29-летний Флоренци является воспитанником "Ромы". За римский клуб он провел 280 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 32 результативные передачи. Во второй половине минувшего сезоне он играл за "Валенсию" на правах аренды. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2023 года.

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