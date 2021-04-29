"Эвертон" нацелился на защитника "Ювентуса"

Фото инстаграм Мериха Демирала

Центральный защитник туринского "Ювентуса" Мерих Демирал может продолжить карьеру в Англии.

По информации Calciomercato, купить 23-летнего футболиста хочет "Эвертон".

"Ириски" готовы заплатить за турка от 25 до 30 миллионов евро. "Старая синьора", скорее всего, примет предложение, поскольку в условиях кризиса нуждается в деньгах.

В текущем сезоне Демирал сыграл за "Ювентус" 23 матча и сделал 1 ассист.

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