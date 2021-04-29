"Эвертон" нацелился на защитника "Ювентуса"
Фото инстаграм Мериха Демирала
Центральный защитник туринского "Ювентуса" Мерих Демирал может продолжить карьеру в Англии.
По информации Calciomercato, купить 23-летнего футболиста хочет "Эвертон".
"Ириски" готовы заплатить за турка от 25 до 30 миллионов евро. "Старая синьора", скорее всего, примет предложение, поскольку в условиях кризиса нуждается в деньгах.
В текущем сезоне Демирал сыграл за "Ювентус" 23 матча и сделал 1 ассист.
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|Команда
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|О
|1
|Ливерпуль
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18