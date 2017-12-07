"Эвертон" начал переговоры по покупке Уолкотта

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"Эвертон" начал переговоры по покупке Уолкотта

"Эвертон" намерен в январе купить вингера "Арсенала" Тео Уолкотта, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "ириски" уже начали переговоры по трансферу 28-летнего футболиста, который не входит в планы главного тренера "канониров" Арсена Венгера.

В этом сезоне в активе Уолкотта 10 матчей, 3 гола и 1 ассист.

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