"Эвертон" начал переговоры по покупке Уолкотта

"Эвертон" намерен в январе купить вингера "Арсенала" Тео Уолкотта, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "ириски" уже начали переговоры по трансферу 28-летнего футболиста, который не входит в планы главного тренера "канониров" Арсена Венгера.

В этом сезоне в активе Уолкотта 10 матчей, 3 гола и 1 ассист.

Не пропустите: "Эвертон" претендует на полузащитника "Севильи". | http://soccernews.ru