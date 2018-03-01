"Эвертон" надеется заменить Эллардайса Луисом Энрике или Симеоне

Английский "Эвертон" готовит замену своему главному тренеру Сэму Эллардайсу, информирует Liverpool Echo.

Так, по сведениям издания, в качестве главных альтернатив 63-летнему специалисту "ириски" рассматривают Луиса Энрике (без клуба), Диего Симеоне ("Атлетико"), Паулу Фонсеку ("Шахтер") и Марку Силва (без клуба).

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