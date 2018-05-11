"Эвертон" намерен перехватить трансферную цель "Челси" и "Тоттенхэма"

"Эвертон" намерен побороться за защитника "Ньюкасла" Джамаала Ласселса, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "ириски" рассчитывают подписать 24-летнего англичанина, на которого также претендуют "Челси" и "Тоттенхэм", ближайшим летом.

Известно, что "Эвертон" готов заплатить за Ласселса более 28 миллионов евро.

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