"Эвертон" намерен приобрести игроков "Арсенала" и "Челси"
"Эвертон" проявляет интерес к полузащитникам "Арсенала" Джеку Уилшеру и "Челси" Рубену Лофтусу-Чику, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, на приобретении обоих футболистов настаивает новый главный тренер ливерпульского клуба Марку Силва. Стоит отметить, Уилшер может достаться "ирискам" бесплатно, так как он отказался продлевать контракт с "канонирами", но им также интересуется "Ювентус".
22-летний Лофтус-Чик в минувшем сезоне играл на правах аренды за "Кристал Пэлас", провел за клуб 25 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. На счету 26-летнего Уилшера 2 мяча и 7 голевых пасов в 40 поединках.
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|2
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|4
|Ливерпуль
|38
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|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
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|Бернли
|38
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|8
|Эвертон
|38
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|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
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|Кристал Пэлас
|38
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