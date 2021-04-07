"Эвертон" намерен продать летом экс-защитника "Барселоны"

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"Эвертон" намерен продать летом экс-защитника "Барселоны"

Фото: инстаграм Йерри Мины/Автор неизвестен

Ливерпульский "Эвертон" намерен расстаться с колумбийским защитником Йерри Миной в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, английский клуб за счет продажи Мины надеется получить дополнительные средства для усиления состава. "Эвертон" оценивает колумбийца в 23 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 26-летнйи Мина провел за "Эвертон" 25 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Ранее он играл за "Барселону".

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