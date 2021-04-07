"Эвертон" намерен продать летом экс-защитника "Барселоны"
Фото: инстаграм Йерри Мины/Автор неизвестен
Ливерпульский "Эвертон" намерен расстаться с колумбийским защитником Йерри Миной в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.
По сведениям источника, английский клуб за счет продажи Мины надеется получить дополнительные средства для усиления состава. "Эвертон" оценивает колумбийца в 23 миллиона евро.
В нынешнем сезоне 26-летнйи Мина провел за "Эвертон" 25 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Ранее он играл за "Барселону".
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
|18