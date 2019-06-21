"Эвертон" намерен выкупить игрока "Челси"

Теги эвертончелсикурт зуматрансферы

"Эвертон" намерен выкупить игрока "Челси"

"Эвертон" хочет выкупить у "Челси" защитника Курта Зума.

Как сообщает The Telegraph, это личная инициатива наставника "ирисок" Марку Силвы. Соглашение француза с "Челси" действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне, который Зума провел в аренде в "Эвертоне", на его счету два гола и два ассиста в 36 играх.

Напомним, что в ближайшие два трансферных окна "Челси" не может регистрировать новых футболистов.

Читайте также: "Челси" отклонил два предложения по Виллиану. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 20 июня

Главные новости дня: 20 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов