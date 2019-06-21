"Эвертон" намерен выкупить игрока "Челси"

"Эвертон" хочет выкупить у "Челси" защитника Курта Зума.

Как сообщает The Telegraph, это личная инициатива наставника "ирисок" Марку Силвы. Соглашение француза с "Челси" действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне, который Зума провел в аренде в "Эвертоне", на его счету два гола и два ассиста в 36 играх.

Напомним, что в ближайшие два трансферных окна "Челси" не может регистрировать новых футболистов.

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