"Эвертон" намерен закрыть сделку по игроку "Барселоны"
Представители "Эвертона" отправились в Барселону, чтобы завершить трансфер французского защитника Люки Диня, сообщает Football Espana.
По сведениям издания, английский клуб предлагает за футболиста 16 миллионов евро, что не устраивает "Барселону". Но несмотря на это ливерпульцы настроены оптимистично.
Стоит отметить, что "Барселона" готова продать 24-летнего Диня, но хочет получить за него не менее 25 миллионов евро.
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|2
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|38
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|4
|Ливерпуль
|38
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|Арсенал Лондон
|38
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|7
|Бернли
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|8
|Эвертон
|38
|49
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|Лестер Сити
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|10
|Ньюкасл Юнайтед
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|38
|44
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|Вест Хэм Юнайтед
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