"Эвертон" намерен зимой подписать Милика

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"Эвертон" намерен зимой подписать Милика

Форвард "Наполи" Аркадиуш Милик попал в сферу интересов "Эвертона".

Как сообщает The Sun, "ириски" готовы заплатить за 26-летнего поляка 11 миллионов евро в зимнее трансферное окно.

Инициатором трансфера является наставник "Эвертона" Карло Анчелотти, ранее работавший с Миликом в "Наполи".

Стоит отметить, что в текущем сезоне Милик еще ни разу не появлялся на поле.

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