"Эвертон" намерен зимой подписать Милика
Форвард "Наполи" Аркадиуш Милик попал в сферу интересов "Эвертона".
Как сообщает The Sun, "ириски" готовы заплатить за 26-летнего поляка 11 миллионов евро в зимнее трансферное окно.
Инициатором трансфера является наставник "Эвертона" Карло Анчелотти, ранее работавший с Миликом в "Наполи".
Стоит отметить, что в текущем сезоне Милик еще ни разу не появлялся на поле.
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|1
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
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|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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