"Эвертон" нанес "Арсеналу" восьмое поражение в сезоне

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"Эвертон" нанес "Арсеналу" восьмое поражение в сезоне

В матче 14-го тура чемпионата Англии ливерпульский "Эвертон" обыграл лондонский "Арсенал" со счетом 2:1. Победу "ирискам" принесли автогол Роба Холдинга и гол Йерри Мины. В составе "канониров" отличился Николя Пепе.

Благодаря победе "Эвертон" вышел на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 26 очков. "Арсенал" с 14 очками остался на 15-й позиции.

"Эвертон" Ливерпуль - "Арсенал" Лондон - 2:1 (2:1)
Голы: Холдинг, 22 (автогол) - 1:0, Пепе, 35 (с пенальти) - 1:1, Мина, 45 - 2:1

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Мина, Кин, Годфри, Дукуре, Сигурдссон, Дэвис, Ивоби (Коулмэн, 83), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

"Арсенал": Лено, Холдинг, Тирни, Давид Луиз, Мэйтленд-Найлз, Себальос, Сака, Пепе (Мартинелли, 71), Эль-Ненни (Уиллок, 64), Виллиан, Нкетиа (Ляказетт, 76).

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