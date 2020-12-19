"Эвертон" нанес "Арсеналу" восьмое поражение в сезоне
В матче 14-го тура чемпионата Англии ливерпульский "Эвертон" обыграл лондонский "Арсенал" со счетом 2:1. Победу "ирискам" принесли автогол Роба Холдинга и гол Йерри Мины. В составе "канониров" отличился Николя Пепе.
Благодаря победе "Эвертон" вышел на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 26 очков. "Арсенал" с 14 очками остался на 15-й позиции.
"Эвертон" Ливерпуль - "Арсенал" Лондон - 2:1 (2:1)
Голы: Холдинг, 22 (автогол) - 1:0, Пепе, 35 (с пенальти) - 1:1, Мина, 45 - 2:1
"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Мина, Кин, Годфри, Дукуре, Сигурдссон, Дэвис, Ивоби (Коулмэн, 83), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
"Арсенал": Лено, Холдинг, Тирни, Давид Луиз, Мэйтленд-Найлз, Себальос, Сака, Пепе (Мартинелли, 71), Эль-Ненни (Уиллок, 64), Виллиан, Нкетиа (Ляказетт, 76).
Не пропустите: "Манчестер Сити" одержал минимальную победу над "Саутгемптоном". | http://soccernews.ru
главное
-
"Бавария" вырвала победу над "Байером" на 93-й минуте
-
В "Сочи" прокомментировали информацию о возможном возвращении Кокорина
-
"Барселона" не смогла обыграть "Валенсию", несмотря на гол Месси
-
"РБ Лейпциг" потерял очки, "Шальке" снова проиграл и другие результаты 13-го тура Бундеслиги
-
Месси повторил рекорд Пеле по голам за один клуб
Лента новостей
-
"Ньюкасл" и "Фулхэм" не выявили победителя в матче АПЛ
-
"Лион" разгромил "Ниццу" и вышел на первое место в Лиге 1
-
1
Дубль Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Парму"
-
Шакири может перейти в турецкий топ-клуб
-
Диего Коста в шутку назвал Суареса подлецом
-
ПСВ разгромил "Валвейк" и догнал "Аякс" в Эредивизии
-
Широков высказался о возможном назначении в "Спартак" бывшего тренера "Барселоны"
-
Капитан "Аталанты" покинет клуб в январе
-
Фернандо Льоренте близок к переходу из "Наполи" в другой клуб Серии А
-
"Марсель" и "Реймс" не выявили победителя в матче Лиги 1
-
"Вильярреал" обыграл "Осасуну" и приблизился к "Реалу"
-
"Бавария" вырвала победу над "Байером" на 93-й минуте
-
"Эвертон" нанес "Арсеналу" восьмое поражение в сезоне
-
Куман оценил игру "Барселоны" в ничейном матче с "Валенсией"
-
Гол 37-летнего Квальяреллы помог "Сампдории" победить "Кротоне"
-
"Метц" обыграл "Ланс" в Лиге 1
-
Симеоне оценил игру Суареса в матче с "Эльче"
-
1
Месси повторил рекорд Роналду по числу пенальти в Ла Лиге
-
Ассоциация футбола Узбекистана отреагировала на якобы переписанный возраст Урунова
-
Месси забил 25-й гол головой в карьере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18