"Эвертон", "Наполи", "Валенсия" и "Севилья" поспорят за вингера "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес может продолжить карьеру в Англии или Италии.

По информации Todofichajes, заполучить 29-летнего испанца хотят "Эвертон" и "Наполи".

Также к универсалу, который ближайшим летом станет свободным агентом, есть интерес со стороны "Севильи" и "Валенсии".

В текущем сезоне Васкес сыграл за "Реал" 24 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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