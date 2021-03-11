"Эвертон" наймет охрану для своих игроков после нападения на вратаря команды
Руководство ряда клубов АПЛ встревожено последними нападениями на дома футболистов.
"Эвертон" предупредил "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" о возможной опасности, которая может грозить их игрокам и персоналу после того, как голкипера "ирисок" Робина Ольсена ограбили, сообщает Daily Mail.
Напомним, в дом вратаря проникли неизвестные и угрожая мачете и ножом заставили отдать драгоценности и часы. В помещении с футболистом в момент нападения находились его жена и ребенок. Ольсен и его родные не пострадали.
"Эвертон" намерен нанять ему и другим игрокам клуба телохранителей.
После инцидента ряд футболистов команд Ливерпуля и Манчестера связались с компанией, готовящей и предоставляющей сторожевых собак.
Читать также: Ограбили вратаря "Эвертона". У преступников был мачете | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18