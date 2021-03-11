"Эвертон" наймет охрану для своих игроков после нападения на вратаря команды

Руководство ряда клубов АПЛ встревожено последними нападениями на дома футболистов.

"Эвертон" предупредил "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" о возможной опасности, которая может грозить их игрокам и персоналу после того, как голкипера "ирисок" Робина Ольсена ограбили, сообщает Daily Mail.

Напомним, в дом вратаря проникли неизвестные и угрожая мачете и ножом заставили отдать драгоценности и часы. В помещении с футболистом в момент нападения находились его жена и ребенок. Ольсен и его родные не пострадали.

"Эвертон" намерен нанять ему и другим игрокам клуба телохранителей.

После инцидента ряд футболистов команд Ливерпуля и Манчестера связались с компанией, готовящей и предоставляющей сторожевых собак.