"Эвертон" назвал "Барселоне" и "Манчестер Юнайтед" стоимость Ришарлисона

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"Эвертон" назвал "Барселоне" и "Манчестер Юнайтед" стоимость Ришарлисона

"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" ведут борьбу за вингера "Эвертона" Ришарлисона, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "ириски" готовы продать 22-летнего бразильца во время летнего трансферного окна, однако требуют за него 113 миллионов евро.

Сам футболист не против смены клубной прописки, но при этом хочет остаться в АПЛ.

В текущем сезоне Ришарлисон сыграл за "Эвертон" 38 матчей, забил 14 голов и сделал 2 ассиста.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

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