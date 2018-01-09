"Эвертон" назвал цену на Ниассе

"Эвертон" намерен в течение зимнего трансферного окна продать форварда Бая Умара Ниассе, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "ириски" хотят выручить за 27-летнего сенегальца 15 миллионов евро, и эту сумму готовы заплатить "Кристал Пэлас", "Брайтон" и "Вест Бромвич".

Теперь слово за самим Ниассе, который имеет возможность выбрать клуб, в котором продолжит карьеру.

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