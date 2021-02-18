"Эвертон" назвал ПСЖ цену на Мойсе Кина

"Пари Сен-Жермен" намерен выкупить трансфер итальянского нападающего "Эвертона" Мойсе Кина, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб оценивает футболиста в 80 миллионов евро. Также форвард входит в сферу интересов своего бывшего клуба туринского "Ювентуса".

В нынешнем сезоне 20-летний Кин выступает за ПСЖ на правах аренды, провел за французский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Эвертоном" действует до лета 2024 года.

Не пропустите: ПСЖ хочет за Мбаппе 200 млн евро. | http://soccernews.ru