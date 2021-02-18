"Эвертон" назвал ПСЖ цену на Мойсе Кина
"Пари Сен-Жермен" намерен выкупить трансфер итальянского нападающего "Эвертона" Мойсе Кина, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, английский клуб оценивает футболиста в 80 миллионов евро. Также форвард входит в сферу интересов своего бывшего клуба туринского "Ювентуса".
В нынешнем сезоне 20-летний Кин выступает за ПСЖ на правах аренды, провел за французский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Эвертоном" действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18