"Эвертон" назвал стоимость Пикфорда

Теги эвертонджордан пикфорд

"Эвертон" назвал стоимость Пикфорда

"Эвертон" готовится к возможной продаже вратаря Джордана Пикфорда.

Как сообщает Sky Sports, "ириски" хотят выручить с продажи голкипера не менее 55 миллионов евро. Отмечается, что в качестве замены Пикфорду, "Эвертон" рассматривает голкипера "Бернли" Ника Поупа.

В нынешнем сезоне Пикфорд провел 34 матча, из них в 10 он сохранил ворота "сухими".

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Де Хеа. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА назначил арбитров на матчи Лиги Чемпионов

УЕФА назначил арбитров на матчи Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 31 63
5 Челси Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 33 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
9 Уотфорд Уотфорд 32 46
10 Эвертон Эвертон 32 43
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 32 42
12 Борнмут Борнмут 33 38
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 32 36
14 Бернли Бернли 33 36
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 32 35
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
17 Саутгемптон Саутгемптон 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов