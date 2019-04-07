"Эвертон" назвал стоимость Пикфорда
"Эвертон" готовится к возможной продаже вратаря Джордана Пикфорда.
Как сообщает Sky Sports, "ириски" хотят выручить с продажи голкипера не менее 55 миллионов евро. Отмечается, что в качестве замены Пикфорду, "Эвертон" рассматривает голкипера "Бернли" Ника Поупа.
В нынешнем сезоне Пикфорд провел 34 матча, из них в 10 он сохранил ворота "сухими".
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|32
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|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
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|Уотфорд
|32
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|10
|Эвертон
|32
|43
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|Вест Хэм Юнайтед
|32
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|12
|Борнмут
|33
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|36
|14
|Бернли
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Саутгемптон
|32
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|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
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|Хаддерсфилд Таун
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