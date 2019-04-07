"Эвертон" назвал стоимость Пикфорда

"Эвертон" готовится к возможной продаже вратаря Джордана Пикфорда.

Как сообщает Sky Sports, "ириски" хотят выручить с продажи голкипера не менее 55 миллионов евро. Отмечается, что в качестве замены Пикфорду, "Эвертон" рассматривает голкипера "Бернли" Ника Поупа.

В нынешнем сезоне Пикфорд провел 34 матча, из них в 10 он сохранил ворота "сухими".

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