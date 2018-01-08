"Эвертон" назвал свою цену на Промеса

Английский "Эвертон" назвал свою цену на вингера московского "Спартака" Квинси Промеса.

Об этом, как информирует Чемпионат, сообщил британский журналист Шейн Бернс. В частности, он рассказал: "Эвертон" следил за Промесом и летом, но в итоге их трансферная кампания обернулась полным провалом. Им не хватает скорости и точности в завершении атак не только на флангах, но и по центру. Так что было бы здорово, если бы они пополнили свой состав таким футболистом.

"Эвертон" оценил его в 22,5 миллиона евро, так как у него - мало опыта выступлений в Европе на топ-уровне. Что касается предполагаемой зарплаты, то пока мне нечего сказать".

Напомним, Булатов выступил за продажу Промеса. | soccernews.ru