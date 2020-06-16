"Эвертон" не может договориться с Тиаго Силвой о длительности контракта

"Эвертон" хочет этим летом подписать центрального защитника Тиаго Силву, однако пока не может согласовать с ним условия личного контракта.

Напомним, что бразилец в конце месяца покинет ПСЖ в связи с истечением срока договора и станет свободным агентом.

Как сообщает журналист Николо Скира, "ириски" предлагают 35-летнему футболисту однолетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

Но такие условия Силву не устраивают - он настаивает на полноценном двухлетнем контракте. Переговоры между сторонами продолжаются.

Не пропустите: Три клуба АПЛ ведут борьбу за Коутиньо. | http://soccernews.ru