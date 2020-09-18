"Эвертон" не платил "Реалу" за Хамеса

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"Эвертон" не платил "Реалу" за Хамеса

Полузащитник Хамес Родригес перешёл из "Реала" в "Эвертон" на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что королевский клуб заработал на трансфере колумбийца 22 миллиона евро, однако сейчас выяснилось, что сделка была бесплатной.

Бывший клуб хавбека "Банфилд" запросил солидарные выплаты, но получил отказ, поскольку никто за Хамеса деньги не платил.

Напомним, что игрок заключил с "Эвертоном" контракт по схеме "2+1".

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