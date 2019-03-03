"Эвертон" не позволил "Ливерпулю" вернуться на первое место в АПЛ

Несколько минут назад на стадионе "Гудисон Парк" завершился один из главных матчей 29 тура английской Премьер-лиги, в котором встречались два соседа по городу – "Эвертон" и "Ливерпуль". Отношения у команд не соседские, особенно это касается "ирисок", которые подходили к матчу с 18 встречами без побед против "Ливерпуля" (9 поражений и 9 ничьих). У подопечных Клоппа были свои заботы. Во-первых, им нужно было только побеждать, так как в субботу их главный и единственный конкурент в борьбе за чемпионство – "Манчестер Сити" – минимально победил "Борнмут" и временно вскочил на вершину АПЛ. Во-вторых, хорошая статистика выступлений против "Эвертона" немного размазывается об асфальт, если учесть, что 5 из 6 последних встреч на "Гудисон Парк" "красные" сыграли вничью. Эксперты были переполнены оптимизмом по отношению к перспективам "Ливерпуля" в 29 туре, так как историческая основа всех команд Клоппа показывает, что и "Боруссия" и "Ливерпуль" во все времена имели пробуксовки в течении зимних месяцев, однако, с наступлением весны, форма коллективом стремилась ввысь в геометрической прогрессии. В качестве доказательной базы приводилась идеальная по игре победа над "Уотфордом" в прошлом туре со счетом 5:0.

Первый тайм данного противостояния получился совершенно непримечательным. "Эвертон" в течении 45 минут был динамичен в центре поля, однако инертен на подступах к чужой штрафной, отчего в активе "ирисок" накопился всего 1 удар по воротам, который даже не полетел в створ. Что качается "Ливерпуля", то их единственная голевая возможность возникла на 29 минуте, когда полузащитники "Эвертона" грубо обрезались в центре поля. Мяч был быстро переведен в сторону Салаха, который помчался по правому краю, ворвался в штрафную площадь, но стал слишком очевидно подрабатывать игровой снаряд под левую ногу, и Пикфорд прочитал его дальнейшие действия, отразив удар. Первым на добивании оказался Хендерсон, но его выстрел приняли на себя защитники.

Первый действительно опасный момент "Эвертона" возник лишь во втором тайме. На 52 минуте Люка Динь подал угловой с левого края поля, Калверт-Льюин выиграл воздух у защитников "красных" и пробил в створ ворот, но на пути мяч встал Аллисон. В течении всего матча "ириски" пытались тормозить атаки в центре поля, потому команде Клоппа не оставалось других вариантов, кроме как миновать центр поля благодаря быстрым передачам в последнюю треть поля. В течении матча удачные попытки такого действия были замечены лишь дважды. В первом случае Салах выходил один на один к воротам сразу после момента "ирисок", но сделал одно лишнее касание и центральный защитник Кин выбил мяч из-под ног египтянина. Второй эпизод случился на 69 минуте, когда, после розыгрыша углового, игровой снаряд последовал на дальнюю штангу на Ван Дейка, тот скинул на противоположный угол ворот, но Фабиньо, принимавший передачу, решил принять мяч, сделал это неудачно, и Люка Динь в последний момент не дал бразильцу дотянуться до мяча и вколотить его в сетку Пикфорда.

Итог матча прост: "Ливерпуль" снова не выигрывает на "Гудисоне" и официально пропустил "Манчестер Сити" на 1 строчку АПЛ.

"Эвертон" – "Ливерпуль" – 0:0

"Эвертон": Пикфорд – Колман, Зума, Кин, Динь – Гийе, Шнейдерлин (Гомеш, 76) – Уолкотт (Ришарлисон, 59), Сигурдссон, Бернард – Калверт-Льюин (Тосун, 74).

"Ливерпуль": Алиссон – Александр-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Робертсон – Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум (Милнер, 63) – Салах, Мане (Лаллана, 84), Ориги (Фирмино, 63).