"Эвертон" не позволил "Ливерпулю" выйти на первое место в АПЛ

В матче 29-го тура чемпионата Англии "Эвертон" и "Ливерпуль" сыграли вничью со счетом 0:0.

После матча "Ливерпуль" остался на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на одно очко. "Эвертон" по-прежнему занимает 10-ю позицию.

"Эвертон" – "Ливерпуль" - 0:0

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Динь, Зума, Кин, Гуйе, Шнайдерлин (Андре Гомеш, 76), Сигурдссон, Бернард, Уолкотт (Ришарлисон, 59), Кэлверт-Льюин (Тосун, 74).

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Матип, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум (Милнер, 63), Мане (Лаллана, 84), Салах, Ориги (Фирмино, 63).

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