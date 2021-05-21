"Эвертон" не претендует на Хвичу

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"Эвертон" не претендует на Хвичу

Фото сайт РПЛ

Спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику "Рубина" Хвиче Кварацхелии.

"Это всё абсолютные слухи. Просто агент вчера прислал мне его имя с вопросом, не интересен ли он нам", - сказал Брандс.

Рыночная стоимость грузинского хавбека оценивается в 15 миллионов евро. Он твёрдо намерен уйти из "Рубина" грядущим летом.

В минувшем сезоне 20-летний Хвича забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 23 матчах в составе казанской команды.

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