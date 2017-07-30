"Эвертон" не теряет надежд подписать Жиру

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"Эвертон" не теряет надежд подписать Жиру

"Эвертон" не оставляет попыток купить этим летом форварда "Арсенала" Оливье Жиру, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "ириски" готовы предложить за 30-летнего француза 28 миллионов евро, однако сначала мерсисайдский клуб хочет получить согласие самого футболиста на переход.

Отмечается, что "Эвертон" намерен ждать ответа Жиру в течение ближайшей недели. 

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