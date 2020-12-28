"Эвертон" недоволен переносом игры с "Манчестер Сити"

"Эвертон" на своем официальном сайте разместил заявление касательно переноса матча 16 тура АПЛ с "Манчестер Сити".



Напомним, матч должен был пройти в Ливерпуле сегодня, 28 декабря, но был перенесен из-за вспышки коронавируса у гостей.

"Эвертон" выражает сожаление из-за переноса матча с "Манчестер Сити". Отдельно сожалеем, что матч не смогли увидеть две тысячи зрителей на стадионе и миллионы фанатов у телевизоров.

Все игроки и персонал были готовы провести матч на "Гудисон Парк". Это был очень ожидаемый матч.