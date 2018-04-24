"Эвертон" – "Ньюкасл" - 1:0 (обзор)

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"Эвертон" – "Ньюкасл" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 35-го тура английской Премьер-лиги между "Эвертоном" и "Ньюкаслом".

Не пропустите: Уолкотт принёс "Эвертону" победу над "Ньюкаслом". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
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