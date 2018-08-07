"Эвертон" обескуражил "Челси" трансферной стоимостью Пикфорда

"Эвертон" обескуражил лондонский "Челси" трансферной стоимостью своего голкипера Джордана Пикфорда, информирует Bleacher Report.

Так, по сведениям источника, "ириски" сообщили "аристократам", что будут готовы расстаться с 24-летним вратарем, если получат за него взамен 78,5 миллиона евро. Учитывая такие запросы клуба из Ливерпуля, "синие" уже свернули свой интерес к игроку.

Напомним, "Эвертон" хочет подписать одного из трех защитников "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru