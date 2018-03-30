"Эвертон" обвиняет Кумана в мошенничестве и подаст на него в суд

Теги эвертонрональд куманнидерланды

"Эвертон" обвиняет Кумана в мошенничестве и подаст на него в суд
"Эвертон" намерен судиться со своим бывшим тренером Рональдом Куманом и Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB), сообщает Liverpool Echo.

В октябре прошлого года "Эвертон" разорвал контракт с Куманом. Впрочем по условиям соглашения между сторонами, английский клуб должен платить голландцу 90 процентов от его зарплаты (6,8 миллиона евро в год), если на его новом месте работы он будет получать не более 10 процентов от этой суммы.

В итоге Куман возглавил сборную Голландии с зарплатой меньше 10% от его зарплаты в "Эвертоне". Мерсисайдцы считают действия экс-наставника мошенническими и готовит обращение в суд.

Не пропустите: "Сток Сити" отстранил Афеллая от тренировок. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов