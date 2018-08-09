"Эвертон" объявил о переходе бразильского полузащитника

Бразильский полузащитник Бернард перешел в "Эвертон", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался английскому клубу бесплатно. Соглашение между игроком и клубом будет действовать до лета 2022 года.

25-летний Бернард за свою карьеру выступал за "Атлетико Минейро", "Демократу" и "Шахтер". За сборную Бразилии сыграл 14 матчей и забил 1 гол. Трехкратный чемпион Украины, трехкратный обладатель Кубка Украины, трехкратный обладатель Суперкубка Украины, обладатель Кубка Либертадорес. Ориентировочная стоимость игрока составляет 16 миллионов евро.

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