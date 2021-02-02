"Эвертон" объявил о переходе форварда сборной Норвегии
Нападающий "Борнмута" Джошуа Кинг стал игроком "Эвертона", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера пока неизвестна, но она вряд ли была значительной из-за истекающего летом контракта футболиста.
29-летний форвард заменит в составе "ирисок" ушедшего в "Бешикташ" Дженка Тосуна.
"Эвертон" заключил с норвежцем соглашение до окончания нынешнего сезона.
Кинг выступал за "Борнмут" с 2015 года, сыграл 184 матча, забил 53 гола и сделал 19 ассистов.
Не пропустите: "Арсенал" отдал в аренду двух игроков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Суарес на вершине Ла Лиги, Гвардиола оформил 500 победу в карьере, Почеттино впервые проиграл в ПСЖ: главные итоги футбольных выходных
-
Зидан может избежать увольнения из "Реала", но при одном условии
-
"Ростов" поздравил Карпина с 52-летием
-
Паршивлюк высказался о футболистах-геях
-
"Ротор" и "Крылья Советов" рискуют не заявиться в РПЛ из-за финансовых проблем
-
Куман предпочел бы, чтобы Суарес перешел в "Ювентус" вместо "Атлетико"
-
Малком по-русски сказал, что хочет вернуться в Санкт-Петербург
-
"Краснодар" отправил нападающего в аренду в датский клуб
-
"Эвертон" объявил о переходе форварда сборной Норвегии
-
Три клуба РПЛ рискуют не заявиться на следующий сезон
-
Хесе заключил контракт с клубом из Сегунды
-
Каррера прокомментировал вероятное возвращение Промеса в "Спартак"
-
"Парма" взяла в аренду форварда "Баварии"
-
"Рубин" усилился двумя игроками "Тамбова"
-
"Саутгемптон" арендовал у "Ливерпуля" Минамино
-
"Арсенал" отдал в аренду двух игроков
-
Дриусси может покинуть "Зенит" ради возвращения в родной клуб
-
Защитник "Ливерпуля" Матип выбыл до конца сезона
-
"Ницца" арендовала защитника "Барселоны"
-
Гвардиола заблокировал переход Диего Косты в "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18