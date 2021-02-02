"Эвертон" объявил о переходе форварда сборной Норвегии

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"Эвертон" объявил о переходе форварда сборной Норвегии

Нападающий "Борнмута" Джошуа Кинг стал игроком "Эвертона", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера пока неизвестна, но она вряд ли была значительной из-за истекающего летом контракта футболиста.

29-летний форвард заменит в составе "ирисок" ушедшего в "Бешикташ" Дженка Тосуна.

"Эвертон" заключил с норвежцем соглашение до окончания нынешнего сезона.

Кинг выступал за "Борнмут" с 2015 года, сыграл 184 матча, забил 53 гола и сделал 19 ассистов.

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