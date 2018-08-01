"Эвертон" объявил о переходе игрока "Барселоны"



Французский защитник "Барселоны" Люка Динь перешел в "Эвертон", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера, по некоторым данным, составила 20 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с английским клубом пятилетний контракт.

25-летний Динь выступал за "Барселону" с 2016 года, провел за клуб 46 матчей и забил 2 гола. Ранее играл за "Лилль" и ПСЖ. За сборную Франции сыграл 21 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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