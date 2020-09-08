"Эвертон" объявил о переходе из "Уотфорда" хавбека Дукуре

Хавбек "Уотфорда" Абдулай Дукуре стал игроком "Эвертона".

Контракт футболиста с командой рассчитан до 2023 года с возможностью продления на один сезон

✍️ | Abdoulaye Doucouré has completed a transfer from Watford for an undisclosed fee, signing a three-year deal with a Club option for a fourth season.#BienvenueDoucouré — Everton (@Everton) September 8, 2020

Стоимость сделки - не сообщается, но по данным L'Équipe, сумма трансфера составила 25 млн евро, включая бонусы.

Дукуре играл в "Уотфорде" с 2016 года.

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