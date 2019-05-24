"Эвертон" объявил о переходе опытного вратаря

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"Эвертон" объявил о переходе опытного вратаря

"Эвертон" усилился датским вратарем "Хаддерсфилда" Йонасом Лесслем, сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер достался мерсисайдскому клубу бесплатно, так как его контракт с "террьерами" истекает летом. Датчанин подписал с "ирисками" трехлетнее соглашение.

30-летний Лессль выступал за "Хаддерсфилд" 2017 года, провел за клуб 72 матча во всех турнирах, в которых пропустил 117 голов. Ранее играл за "Мидтъюлланд", "Генгам" и "Майнц". За сборную Дании сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость голкипера составляет пять миллионов евро.

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