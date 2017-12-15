"Эвертон" объявил о продлении контрактов с тремя игроками

"Эвертон" на своём официальном сайте объявил о продлении контрактов сразу с тремя игроками.

Новые соглашения с "ирисками" подписали защитники Мэйсон Холгейт и Джонджо Кенни, а также форвард Доминик Кэлверт-Льюин.

Первые двое заключили контракты до лета 2022 года, а третий - до 2023 года.

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