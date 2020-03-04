"Эвертон" объявил о продлении сотрудничества с защитником Холгейтом

"Эвертон" продлил контракт с защитником команды Мейсоном Хогейтом. Соглашение действует до лета 2025 года.

23-летний игрок выступает в клубе с 2015 года. За это время он провел 74 матча.

Ранее сообщалось, что "Ман Сити" и "МЮ" готовы купить футболиста за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник сыграл в 26 матчах, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.

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