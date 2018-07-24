"Эвертон" объявил о рекордном трансфере в истории клуба



Бразильский нападающий "Уотфорда" Ришарлисон стал игроком "Эвертона", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 56 миллионов евро и стала рекордной в истории мерсисайдского клуба. Футболист подписал с ливерпульцами пятилетний контракт.

21-летний Ришарлисон выступал за "Уотфорд" с 2017 года, провел за клуб 41 матч, забил 5 мячей и отдал 5 голевых передачах. Ранее играл за "Америку Минейро" и "Флуминенсе". Сыграл 10 матчей за молодежную сборную Бразилии и забил 3 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

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