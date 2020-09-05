"Эвертон" объявил о трансфере хавбека "Наполи"

Полузащитник "Наполи" Аллан стал игроком "Эвертона", сообщает официальный сайт клуба.

"Ириски" заплатили за бразильского хавбека 25 миллионов евро, эта сумма может вырасти за счёт бонусов.

Контракт игрока с "Эвертоном" рассчитан до июня 2023 года.

29-летний Аллан выступал за "Наполи" с 2015 года, сыграл 212 матчей, забил 11 голов и сделал 16 ассистов.

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