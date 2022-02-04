"Эвертон" объявил о вхождении Эшли Коула в тренерский штаб

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"Эвертон" объявил о вхождении Эшли Коула в тренерский штаб

Фото сайт "Эвертона"

"Эвертон" переманил из академии "Челси" начинающего тренера Эшли Коула.

41-летний специалист официально вошёл в штаб нового наставника "ирисок" Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, что Лэмпард и Коул вместе выступали за "Челси" с 2006 по 2014 год.

"Эвертон" идёт на 16-м месте в таблице АПЛ, набрав 19 очков в 20 турах.

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