"Эвертон" объявил о вхождении Эшли Коула в тренерский штаб

Фото сайт "Эвертона"

"Эвертон" переманил из академии "Челси" начинающего тренера Эшли Коула.

41-летний специалист официально вошёл в штаб нового наставника "ирисок" Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, что Лэмпард и Коул вместе выступали за "Челси" с 2006 по 2014 год.

"Эвертон" идёт на 16-м месте в таблице АПЛ, набрав 19 очков в 20 турах.

Не пропустите: Ван де Бек назвал причину перехода в "Эвертон". | http://soccernews.ru