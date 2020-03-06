"Эвертон" объявил о заключении нового пятилетнего контракта с Калверт-Льюином

Нападающий "Эвертона" Доменик Калверт-Льюин подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение футболиста с "ирисками" рассчитано до 2025 года.

Отметим, что 22-летний игрок является лучшим бомбардиром клуба. В этом сезоне он заббил 13 голов в 26 матчах.

В "Эвертоне" футболист играет с 2016 года. В нынешнем сезоне Калверт-Льюин стал лидером атак.

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