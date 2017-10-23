"Эвертон" объявил об отставке Кумана
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман отправлен в отставку, сообщает официальный твиттер клуба.
Руководство "ирисок" решило уволить голландского специалиста в связи с провальным стартом команды в этом сезоне.
Отметим, что по итогам девяти туров "Эвертон" занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе всего 8 очков. Также мерсисайдцы неудачно выступают в Лиге Европы, набрав 1 очко в трёх матчах группового этапа.
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|8
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|9
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|9
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|8
|Ливерпуль
|8
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|Бернли
|9
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|10
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|9
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Вест Бромвич Альбион
|9
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|Лестер Сити
|9
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|15
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|9
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