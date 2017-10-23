"Эвертон" объявил об отставке Кумана

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман отправлен в отставку, сообщает официальный твиттер клуба.

Руководство "ирисок" решило уволить голландского специалиста в связи с провальным стартом команды в этом сезоне.

Отметим, что по итогам девяти туров "Эвертон" занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе всего 8 очков. Также мерсисайдцы неудачно выступают в Лиге Европы, набрав 1 очко в трёх матчах группового этапа.

Не пропустите: Мойес может возглавить "Эвертон". | http://soccernews.ru