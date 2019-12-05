"Эвертон" объявил об отставке тренера после разгрома от "Ливерпуля"

Ливерпульский "Эвертон" отправил в отставку главного тренера Марку Силву, сообщает официальный сайт английского клуба.

Решение об увольнении португальского специалиста было принято после поражения команды в матче 15-го тура чемпионата Англии от "Ливерпуля" (2:5).

В результате проигрыша "Эвертон" опустился в зону вылета и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Временно исполняющим обязанности главного тренера "ирисок" будет Данкан Фергюсон. Он будет руководить командой в матче 16-го тура АПЛ с "Челси".

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