"Эвертон" объявил об уходе Роблеса

"Эвертон" на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба вратаря Хоэля Роблеса.

Контракт испанского стража ворот с "ирисками" истёк и стороны решили его не продлевать. Скорее всего, 27-летний голкипер продолжит карьеру в "Хетафе".

Роблес выступал за "Эвертон" с 2013 года, сыграл 65 матчей и пропустил 78 голов.

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