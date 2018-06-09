"Эвертон" объявил об уходе Роблеса

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"Эвертон" объявил об уходе Роблеса

"Эвертон" на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба вратаря Хоэля Роблеса.

Контракт испанского стража ворот с "ирисками" истёк и стороны решили его не продлевать. Скорее всего, 27-летний голкипер продолжит карьеру в "Хетафе".

Роблес выступал за "Эвертон" с 2013 года, сыграл 65 матчей и пропустил 78 голов. 

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