"Эвертон" обыграл "Челси" и покинул зону вылета
В рамках 16-го тура АПЛ "Эвертон" оказался сильнее "Челси".
Благодаря победе "ириски" покинули зону вылета и поднялись на 14-е место. "Челси" по-прежнему остается на четвертой позиции.
"Эвертон" - "Челси" 3:1
Голы: Ришарлисон, 5 - 1:0, Кэлверт-Льюин, 49 - 2:0, Ковачич, 52 - 2:1, Кэлверт-Льюин, 84 - 3:1
"Эвертон": Пикфорд, Сидибе, Холгейт, Кин, Динь (Бейнс, 82), Сигурдссон, Ивоби, Уолкотт (Бернард, 86), Шнайдерлин, Ришарлисон (Дэвис, 71), Кэлверт-Льюин.
"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Зума, Джеймс (Батшуайи, 82), Аспиликуэта, Ковачич, Пулишич, Канте, Маунт, Виллиан (Хадсон-Одои, 71), Абрахам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|15
|43
|2
|Лестер Сити
|15
|35
|3
|Манчестер Сити
|15
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Вулверхэмптон
|15
|23
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|21
|7
|Кристал Пэлас
|15
|21
|8
|Тоттенхэм
|15
|20
|9
|Шеффилд Юнайтед
|15
|19
|10
|Арсенал Лондон
|15
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|19
|12
|Бернли
|15
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|15
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|17
|Астон Вилла
|15
|15
|18
|Саутгемптон
|15
|15
|19
|Норвич Сити
|15
|11
|20
|Уотфорд
|15
|8