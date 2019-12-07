"Эвертон" обыграл "Челси" и покинул зону вылета

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"Эвертон" обыграл "Челси" и покинул зону вылета

В рамках 16-го тура АПЛ "Эвертон" оказался сильнее "Челси".

Благодаря победе "ириски" покинули зону вылета и поднялись на 14-е место. "Челси" по-прежнему остается на четвертой позиции.

"Эвертон" - "Челси" 3:1

Голы: Ришарлисон, 5 - 1:0, Кэлверт-Льюин, 49 - 2:0, Ковачич, 52 - 2:1, Кэлверт-Льюин, 84 - 3:1

"Эвертон": Пикфорд, Сидибе, Холгейт, Кин, Динь (Бейнс, 82), Сигурдссон, Ивоби, Уолкотт (Бернард, 86), Шнайдерлин, Ришарлисон (Дэвис, 71), Кэлверт-Льюин.

"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Зума, Джеймс (Батшуайи, 82), Аспиликуэта, Ковачич, Пулишич, Канте, Маунт, Виллиан (Хадсон-Одои, 71), Абрахам.

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