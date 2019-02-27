"Эвертон" обыграл "Кардифф", а "Хаддерсфилд" поборол "Вулверхэмптон"

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"Эвертон" обыграл "Кардифф", а "Хаддерсфилд" поборол "Вулверхэмптон"

"Эвертон" обыграл "Кардифф" в гостевом матче 28-го тура чемпионата Англии (3:0).

В составе победителей дубль оформил Гильфи Сигурдссон,также голом отметился Доминик Калверт-Льюин.

"Кардифф" - "Эвертон" - 0:2 (0:1)

Голы: Сигурдссон, 41 (0:1). Сигурдссон, 66 (0:2). Калверт-Льюин, 90+3 (0:3).

"Кардифф": Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон, Бакуна, Рид, Хойлетт (Мерфи, 68), Зохоре (Уорд, 81), Мендес-Лейнг (Патерсон, 69).

"Эвертон": Пикфорд, Ягелка, Коулман, Динь, Кин, Шнейдерлен, Сигурдссон (Андре Гомеш, 88), Гей, Уолкотт (Лукман, 83), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Бернард, 61).

В параллельном матче "Хаддерсфилд" обыграл "Вулверхэмптон" (1:0).

Победный гол забил Стив Мунье.

"Хаддерсфилд" - "Вулверхэмптон" - 1:0 (0:0)

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